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БРИКС в интересах каждого

БРИКС в интересах каждого

ТАСС/Максим Константинов В начале большого и обстоятельного интервью журналистам ведущих СМИ стран БРИКС Владимир Владимирович Путин открытым текстом сказал:"Я сразу меня прошу извинить, я расскажу вам только в общих чертах, потому что такой объем информации – невозможно весь этот объем с собой уносить, в голове держать, потому что сотрудничество очень разнообразное, многоплановое, по всем направлениям идет".

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