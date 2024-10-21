БРИКС в интересах каждого

ТАСС/Максим Константинов В начале большого и обстоятельного интервью журналистам ведущих СМИ стран БРИКС Владимир Владимирович Путин открытым текстом сказал:"Я сразу меня прошу извинить, я расскажу вам только в общих чертах, потому что такой объем информации – невозможно весь этот объем с собой уносить, в голове держать, потому что сотрудничество очень разнообразное, многоплановое, по всем направлениям идет".