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Альткоины ускоряют рост: 70% монет вернулись выше 200-дневной средней

Рынок альткоинов заметно усилился. Индекс Total3, отражающий капитализацию альткоинов без Ethereum, вновь поднялся выше $800 млрд — впервые более чем за восемь месяцев.

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