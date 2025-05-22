Президент США Дональд Трамп осудил стрельбу в Вашингтоне, назвав её антисемитским актом. В результате нападения погибли два израильских дипломата.
Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне антисемитским актом и выразил соболезнования
Комментарии
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АХ
Александр Харченко
Беда пришла откуда не ждали
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16 час.
Eduard
А за что евреев любить? Что лечат за сотни тысяч долларов,или на соседей нападаютПричем не обьявляя войны,прилетели разбомбили и сидят в ООН с серьезными лицами.Изображают из себя этаких"Ближневосточных полицейских" которых никто не назначал!
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15 час.
Eduard
Теперь мир будит пх оплакивать.Советую миру в Гаазу приехать на их деятельность посмотреть.
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15 час.
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