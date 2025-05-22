Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне антисемитским актом и выразил соболезнования

Eduard

А за что евреев любить? Что лечат за сотни тысяч долларов,или на соседей нападаютПричем не обьявляя войны,прилетели разбомбили и сидят в ООН с серьезными лицами.Изображают из себя этаких"Ближневосточных полицейских" которых никто не назначал!