Ослабленные ВСУ не смоги удержаться на высоте западнее Клещеевки: противник бежит с позиций

Российские военные тг-каналы сообщают, что части противника, не сумевшие удержать свои позиции на значительной высоте западнее Клещеевки и не имевшие достаточных линий обороны для обеспечения своих позиций, по мере ослабления своих позиций начали отходить за канал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии