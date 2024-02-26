Станислав Воскресенский: благодаря решениям Президента РФ за 4 года в Ивановской области преобразили 9 детских поликлиник, которые обслуживают почти 7...

Станислав Воскресенский: благодаря решениям Президента РФ за 4 года в Ивановской области преобразили 9 детских поликлиник, которые обслуживают почти 70% наших маленьких жителей По президентским программам и областному проекту «Решаем вместе»: • Отремонтировали детские поликлиники № 1, 3, 6, 8 и 10 в Иванове, детские поликлиники в Кохме, Родниках, Фурманове, Шуе.