Еврейская община Молдавии подаст в суд на власти из-за учебника истории

Еврейская община Молдавии готовит иск в суд, если власти республики откажутся изъять и пересмотреть скандальный учебник истории, в котором замалчиваются прямые факты сотрудничества руководства Румынии с нацистской Германией, в том числе в Холокосте.
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