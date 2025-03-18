В Иркутске открыт флагманский кадровый центр «Работа России»

17 марта 2025 года в Иркутске заработал флагманский Кадровый центр «Работа России». Учреждение торжественно открыли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии