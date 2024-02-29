Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин заявил, что на Западе считают «мультиками» происходящее на Украине

Путин заявил, что на Западе считают «мультиками» происходящее на Украине

Большинство людей на Западе не воспринимаю всерьез происходящее на Украине - дли них это «мультики». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

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