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«Кто не скачет, тот англичанин». Аргентина отпраздновала с фанатами выход в 1/2 финала ЧМ-2026 на Англию

Сборная Аргентины отпраздновала вместе с болельщиками выход в 1/2 финала ЧМ-2026 . После победы над Швейцарией (3:1 доп.

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