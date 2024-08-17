Daily Beast: самолет кандидата в вице-президенты США Вэнса сел в Милуоки из-за ЧП

На борту самолета, на котором летел Джей Ди Вэнс, произошла экстренная ситуация.Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Милуоки штата Висконсин из-за чрезвычайной ситуации, которая возникла на борту.