В Индонезии ужесточат проверку здоровья въезжающих иностранцев

Министерство здравоохранения Индонезии планирует усилить контроль за здоровьем иностранных граждан, въезжающих в страну, чтобы предотвратить распространение вируса оспы обезьян, сообщает индонезийское агентство ANTARA .
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