Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Китайский автопроизводитель Nio сотрудничает с китайским нефтяным гигантом CNOOC

Китайский автопроизводитель Nio сотрудничает с китайским нефтяным гигантом CNOOC

CNOOC, один из трех крупнейших нефтяных гигантов Китая – заявил, что предоставит китайской компании Nio надежные площадки, технологии и сервисную поддержку, чтобы способствовать быстрому росту своей сети станций зарядки и замены аккумуляторов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх