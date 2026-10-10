Маск заявил, что Зеленский зашел слишком далеко

Президент Украины Владимир Зеленский зашел слишком далеко. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал на своей странице в соцсети Х .
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