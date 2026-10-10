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Маск заявил, что Зеленский зашел слишком далеко

Маск заявил, что Зеленский зашел слишком далеко

Президент Украины Владимир Зеленский зашел слишком далеко. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал на своей странице в соцсети Х .

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