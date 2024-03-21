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День 22 марта в истории

День 22 марта в истории

Всемирный день водных ресурсов. Па­мятная дата ООН была установлена резолюцией Генеральной Ас­самблеи организации 22 декабря 1992 года для привлечения внимания человечества к важности доступа к пресной воде.

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