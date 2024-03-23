Волны ударов возмездия вновь накрыли Украину, а крупнейший танковый завод страны лежит в руинах: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 23 марта 2024 года Юлия СоколоваНа заре нового дня, еще до первых лучей солнца, небо над Украиной озарили не приветственные лучи, а мрачные отблески российских ракет и беспилотников «Герань».
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