Волны ударов возмездия вновь накрыли Украину, а крупнейший танковый завод страны лежит в руинах: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 23 марта 2024 года Юлия СоколоваНа заре нового дня, еще до первых лучей солнца, небо над Украиной озарили не приветственные лучи, а мрачные отблески российских ракет и беспилотников «Герань».