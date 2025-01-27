Под Брянском фургон и легковушка слетели с дороги

Под Брянском, неподалеку от базы отдыха «Жемчужина», произошла серьезная авария. Очевидцы сообщают о столкновении фургона и легкового автомобиля, после чего оба транспортных средства вылетели с проезжей части.
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