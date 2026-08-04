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Всё о женщинах

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Мист для тела: что это такое, как работает и зачем нужен в ежедневном уходе

Мист для тела: что это такое, как работает и зачем нужен в ежедневном уходе

Не все любят использовать кремы, баттеры, масла и лосьоны для тела. Иногда коже требуется средство, которое можно нанести за несколько секунд без ощущения жирности, липкости и долгого ожидания, пока оно впитается.

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