Мист для тела: что это такое, как работает и зачем нужен в ежедневном уходе

Не все любят использовать кремы, баттеры, масла и лосьоны для тела. Иногда коже требуется средство, которое можно нанести за несколько секунд без ощущения жирности, липкости и долгого ожидания, пока оно впитается.
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