Российское дизельное топливо поступит на американский рынок через 15–20 дней после заключения контрактов, заявил вице-премьер России Александр Новак 18 октября в интервью информационной службе «Вести».
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