Коммерческий утильсбор внушительный, китайские бренды теснят – а семиместные все равно покупают. Новые кроссоверы продолжают везти в Россию, только теперь по альтернативным схемам, из Китая, где их выпускает совместное предприятие GAC-Toyota.
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