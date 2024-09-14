ВС РФ ударили по хлебозаводу в Купянске, где базировались ВСУ

На Купянском направлении российские ВКС нанесли удар по украинским позициям. Согласно информации военного корреспондента Андрея Руденко, цель атаки — хлебозавод в Купянске, где находились украинские солдаты.
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