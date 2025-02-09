А народный календарь чествует сегодня Иоанна Златоуста – заступника всех, кто находится в отчаянии, покровителя семей и тех, кто тянется к знаниям.
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А народный календарь чествует сегодня Иоанна Златоуста – заступника всех, кто находится в отчаянии, покровителя семей и тех, кто тянется к знаниям.