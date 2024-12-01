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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ВАИ ВВО усилили контроль за движением военного транспорта в Забайкальском крае

Сотрудники ВАИ ВВО усилили контроль за движением военного транспорта в Забайкальском крае

Сотрудники ВАИ в ходе проведения занятий в воинских частях регулярно доводят до военных водителей статистику ДТП с участием гражданского автотранспорта на дорогах региона.

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