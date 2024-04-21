Что сейчас находится на месте трассы Сириус Автодрома Конфигурацию изменили полгода назад, в порядке подготовки к ВФМ-2024.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Что сейчас находится на месте трассы Сириус Автодрома Конфигурацию изменили полгода назад, в порядке подготовки к ВФМ-2024.