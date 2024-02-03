Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

Виталий Кирпиченко

"...эту категорию выпереть из страны..." А не выплеснете с водой ребёнка? Что молчат в глубинке, так ли уж это хорошо? Может, это безразличие, закоренелое неверие в справедливость, обречённость? может, элементарная политическая безграмотность? "Бедные молчат" -- так ли уж это хорошо, что придаёт сил и желания нашему думщику Гурулёву работать всё более и более активно? В чём его активность7 Где результат? Пятая колонна -- это те, у кого заводы, кто саботирует военные заказы; это те, кто развалил армию; это те, кто поощряет вывоз капитала за границу.... У себя в Думе пусть пошарят хорошенько -- "кто есть кто"? -- как только освободятся от должности, мчатся в тёплые края в свои дворцы Премьеры, министры, думщики... А те, что пишут не дифирамбы власть имущим -- это ПАТРИОТЫ, болеющие за страну и народ!