С интересом прочитал интервью Никиты Сергеевича Михалкова ТАССу. В беседе журналиста с режиссёром много интересного, но я хочу обратить внимание на следующую реплику: "Единственное, в чем я уверен, — так это в том, что государство и в целом здравые люди должны быть более бескомпромиссны".
Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
"...эту категорию выпереть из страны..." А не выплеснете с водой ребёнка? Что молчат в глубинке, так ли уж это хорошо? Может, это безразличие, закоренелое неверие в справедливость, обречённость? может, элементарная политическая безграмотность? "Бедные молчат" -- так ли уж это хорошо, что придаёт сил и желания нашему думщику Гурулёву работать всё более и более активно? В чём его активность7 Где результат? Пятая колонна -- это те, у кого заводы, кто саботирует военные заказы; это те, кто развалил армию; это те, кто поощряет вывоз капитала за границу.... У себя в Думе пусть пошарят хорошенько -- "кто есть кто"? -- как только освободятся от должности, мчатся в тёплые края в свои дворцы Премьеры, министры, думщики... А те, что пишут не дифирамбы власть имущим -- это ПАТРИОТЫ, болеющие за страну и народ!
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11 час.
L
Leonid
...Гурулёв популист - не более... вякнет что-нибудь, и всё... тишина... на фото в заголовке, кстати, у него костюм - 10000 долларов, галстук - 5000 зелёных, а часы - 10 лимонов деревянных... как-то странно он маскируется под патриота...
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11 час.
Алексей Медведев
Легко при окладе в полмиллиона говорить о "молчунах" с пенсиями в 15-20 тысяч, при надуманных законах запрещающих критику любого "небожителя". А что он сделал для страны?
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11 час.
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