Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

С интересом прочитал интервью Никиты Сергеевича Михалкова ТАССу. В беседе журналиста с режиссёром много интересного, но я хочу обратить внимание на следующую реплику: "Единственное, в чем я уверен, — так это в том, что государство и в целом здравые люди должны быть более бескомпромиссны".

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
&quot;...эту категорию выпереть из страны...&quot; А не выплеснете с водой ребёнка? Что молчат в глубинке, так ли уж это хорошо? Может, это безразличие, закоренелое неверие в справедливость, обречённость? может, элементарная политическая безграмотность? &quot;Бедные молчат&quot; -- так ли уж это хорошо, что придаёт сил и желания нашему думщику Гурулёву работать всё более и более активно? В чём его активность7 Где результат? Пятая колонна -- это те, у кого заводы, кто саботирует военные заказы; это те, кто развалил армию; это те, кто поощряет вывоз капитала за границу.... У себя в Думе пусть пошарят хорошенько -- &quot;кто есть кто&quot;? -- как только освободятся от должности, мчатся в тёплые края в свои дворцы Премьеры, министры, думщики... А те, что пишут не дифирамбы власть имущим -- это ПАТРИОТЫ, болеющие за страну и народ!
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11 час.
L
Leonid
...Гурулёв популист - не более... вякнет что-нибудь, и всё... тишина... на фото в заголовке, кстати, у него костюм - 10000 долларов, галстук - 5000 зелёных, а часы - 10 лимонов деревянных... как-то странно он маскируется под патриота...
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11 час.
Алексей Медведев
Легко при окладе в полмиллиона говорить о &quot;молчунах&quot; с пенсиями в 15-20 тысяч, при надуманных законах запрещающих критику любого &quot;небожителя&quot;. А что он сделал для страны?
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11 час.

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