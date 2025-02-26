Работники начали финансировать более 85% пенсионных выплат пожилым гражданам

В 2024 году в российской системе солидарного пенсионного обеспечения произошли значительные изменения: страховые взносы работодателей с зарплат сотрудников обеспечили 86% расходов на выплату страховых пенсий по старости.
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