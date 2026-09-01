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Расстрелы и свобода совести в сентябрьской истории Орла

Расстрелы и свобода совести в сентябрьской истории Орла

Сентябрь для Орла – месяц особенный. Чего стоит хотя бы тот факт, что именно с сентября начиналась сама жизнь города: датой основания Орла официально принято считать 21 сентября – событие, оказавшееся в тени парадных августовских салютов.

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