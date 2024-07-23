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Царьград

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Договор между Россией и Ираном: Три причины, по которым он не понравится Штатам

Договор между Россией и Ираном: Три причины, по которым он не понравится Штатам

Эксперты оценили договор о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном. Штатам совсем не понравится.Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном будет подписан, по оценке политологов, не позднее осени этого года.

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