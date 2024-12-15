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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генцел забил в 6 играх подряд. Форвард «Тампы» стал 4-м действующим игроком НХЛ с такой серией в 1-м сезоне за клуб – догнал Овечкина, Малкина и Мэттью Ткачака

Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).  В текущем сезоне у 30-летнего нападающего 31 (17+14) очко в 28 играх.

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