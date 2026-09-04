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Genius PR расширяет работу в крипто и AI и меняет бренд

Genius PR расширяет работу в крипто и AI и меняет бренд

PR-агентство The PR Genius объявило о ребрендинге и теперь работает под названием Genius PR. Компания связывает изменение бренда с расширением международной деятельности и развитием направлений, связанных с криптовалютами, искусственным интеллектом и поддержкой специалистов, претендующих на американские визы O-1 и EB-1.

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