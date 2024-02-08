Суд вынес приговор супругам из Кстова за издевательства надо приёмной дочерью

В Кстове суд вынес приговор по уголовному делу, события которого потрясли жителей региона. Семейную пару обвинили в страшных издевательствах над приёмной дочерью – били, морили голодом и даже отрезали палец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии