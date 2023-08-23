«Отцепитесь от инженеров!»: Новую миссию на Луну будут запускать на российских микросхемах

Сталина и Берию брал за яйца Пётр Леонидович Капица, который отказался делать атомную бомбу, и Сталин был вынужден считаться с мнением Петра Леонидовича. А Сергей Павлович перенёс пытки в сталинских лагерях, но от своей позиции не отступил. И если бы Королёв не умер бы на хирургическом столе (при неясных обстоятельствах), то мы бы были на Луне первыми.

Платон Платонов

"""""""Кто-нибудь выступил против Путина, который в 2014 году по просьбе Обамы не только не стал разгонять фашистский майдан, но и вывез с Украины её законного Президента, открыв таким образом дорогу фашистам к власти на Украине?""""""""" Ахринеть!!!! Это Путин виноват, что он не разогнал майдан на Украине. А то что Путин разрешил Байдену стать президентом США, это тоже его вина?