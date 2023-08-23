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«Отцепитесь от инженеров!»: Новую миссию на Луну будут запускать на российских микросхемах

«Отцепитесь от инженеров!»: Новую миссию на Луну будут запускать на российских микросхемах

Политнавигатор Крушение космического аппарата «Луна-25» могло быть связано с тем, что в его оборудовании использовались импортные микроэлементы.

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Комментарии
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Виктор Журавлев
Сталина и Берию брал за яйца Пётр Леонидович Капица, который отказался делать атомную бомбу, и Сталин был вынужден считаться с мнением Петра Леонидовича. А Сергей Павлович перенёс пытки в сталинских лагерях, но от своей позиции не отступил. И если бы Королёв не умер бы на хирургическом столе (при неясных обстоятельствах), то мы бы были на Луне первыми.
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6 час.
Платон Платонов
&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;Кто-нибудь выступил против Путина, который в 2014 году по просьбе Обамы не только не стал разгонять фашистский майдан, но и вывез с Украины её законного Президента, открыв таким образом дорогу фашистам к власти на Украине?&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot; Ахринеть!!!! Это Путин виноват, что он не разогнал майдан на Украине. А то что Путин разрешил Байдену стать президентом США, это тоже его вина?
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5 час.
Алексей
👎
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4 час.

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