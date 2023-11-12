В Лос-Анджелесе сдают особняк в аренду за $150 000

Сейчас трудное время для продажи особняка в Лос-Анджелесе. Рынок самой дорогой недвижимости в городе сталкивается с такими проблемами, как новый налог на продажу предметов роскоши и потрясения в индустрии развлечений.
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