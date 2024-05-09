Дорогами памяти.

Бобруйская автошкола ДОСААФ приняла участие в молодежном автомотопробеге ´Маршрут памяти´.Единомышленников, объединенных любовью к своей стране и желанием сохранить мир и память о бессмертных подвигах военного поколения, собрал 7 мая молодежный автомотопробег ´Маршрут памяти´.