Дорогами памяти.

Бобруйская автошкола ДОСААФ приняла участие в молодежном автомотопробеге ´Маршрут памяти´.Единомышленников, объединенных любовью к своей стране и желанием сохранить мир и память о бессмертных подвигах военного поколения, собрал 7 мая молодежный автомотопробег ´Маршрут памяти´.
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