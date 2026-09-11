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Царьград

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Reuters: Производство сахара в Таиланде снизится на 12,5% в 2026/27

Reuters: Производство сахара в Таиланде снизится на 12,5% в 2026/27

В 2026/27 году производство сахара в Таиланде может уменьшиться на 12,5% до 10,5 млн тонн из-за засухи и перехода фермеров на маниоку, сообщает Тават Хамарн.

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