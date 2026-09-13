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Кожевников о КХЛ: «Перенос буллитов – юмористическая тема. В лиге большие проблемы с судейством. У нас не игроки симулируют, а судьи – своим нелепым арбитражем!»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал несерьезной идею проводить серии буллитов до начала матчей и призвал лучше обратить внимание на судейство в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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