Во Владимире снимают леса с Золотых ворот

Реконструкция Золотых ворот во Владимире, начатая в 2023 году, уже обошлась в 180 млн рублей и продлится до октября 2026 года.
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