Новозеландское перо оказалось самым дорогим в мире

Ожидалось, что за хорошо сохранившееся перо исчезнувшей с лица нашей планеты птицы гуйя можно будет купить до 3000 новозеландских долларов, но в итоге оно было продано более чем за 46 тысяч новозеландских долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии