МИД Катара: Доха поддерживает все инициативы по разрешению украинского конфликта

Катар поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта на Украине, заявил 16 марта глава правительства, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Дохе.