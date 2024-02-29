Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Мужчина готовит вагю для своих родителей и мясо более низкого качества для родителей жены

Мужчина готовит вагю для своих родителей и мясо более низкого качества для родителей жены

Японская мраморная говядина Вагю стоит более 200$ за полкило. Между тем, мясо американских вагю является менее дорогой альтернативой, полученной в результате скрещивания вагю и более распространенных пород скота.

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