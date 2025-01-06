Послание солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с советом сдаваться в плен оставили военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ), ведущие бои на запорожском фронте в районе населенного пункта Белогорье, 6 января сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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