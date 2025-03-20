«Мощный инструмент в современной войне»: последняя модификация БМП-3 с усиленной защитой На днях «Рособоронэкспорт» представил последнюю версию БМП-3.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Мощный инструмент в современной войне»: последняя модификация БМП-3 с усиленной защитой На днях «Рособоронэкспорт» представил последнюю версию БМП-3.
Свежие комментарии