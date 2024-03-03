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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое нение что таких надо запретить хоронить, кремация и развеивать чтобы потом не воскрешали их героями как Бандеру, ...Что это за чушь о...
  • Людмила Боченкова
    а вот послов этих надо выслать !наших  бы сразу  выслали и разговаривать в странах запада не стали бы с ними!Что это за чушь о...
  • Людмила Боченкова
    молодцы хуситы!так  держать !море там загрязнено  уже  давно !другого выхода  на ближнем востоке пока нет!их никто сл...Он утонул

Что это за чушь о «главном конкуренте Путина»?

Что это за чушь о «главном конкуренте Путина»?

А схема-то рабочая! Проверено Батькой в Белоруссии! **** А схема-то рабочая!  Проверено Батькой в Белоруссии!  Тогда всех вышедших на протесты студентов поисключали из государственных ВУЗов, что логично: если тебе не нравится режим, почему ты до сих пор учишься за его счет?  Много в Америке есть учебных заведений! И как-то быстро всё стихло! Сейчас все довольны, учатся, получают профессии, никто по митингам не шатается! **** Всё правильно, так и надо! На похоронах Навального послы западных стран создавали веселую, дружескую и непринужденную атмосферу: улыбались, смеялись и шутили На прощании с Навальным иностранные дипломаты из США — посол Линн Трейси, Великобритании — зампосла Том Додд, Франции — посол Пьер Леви, Германии — посол Александр Ламбсдорф, Канады — посол Сара Тейлор, создавали веселую, дружескую и непринужденную атмосферу: улыбались, смеялись и шутили.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А идиотов понять весьма сложно!
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11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
а вот послов этих надо выслать !наших  бы сразу  выслали и разговаривать в странах запада не стали бы с ними!
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10 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое нение что таких надо запретить хоронить, кремация и развеивать чтобы потом не воскрешали их героями как Бандеру, Петлюру и т.д. Предатели, коррупционеры, враги России и народа должны исчезнуть. Они не утрата для России и не приобретение для БОГА...
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9 час.

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