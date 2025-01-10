Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг в интервью актеру и телеведущему Джо Рогану назвал мессенджер WhatsApp* одним из самых безопасных и конфиденциальных, но тут же отметил, что переписки пользователей "иногда могут читать" сотрудники правоохранительных органов США.
Цукерберг: американские силовики могут читать переписки в WhatsApp*
Комментарии
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Константин Самарин
Что плохого, что власти любой страны могут кон ролировать переписки в сетях? При нынешнем разгуле терроризма, и использовании террористами интернет-пространства, это просто необходимо. Вряд-ли властям интересны интимные фото отдельных личностей, но переписку , в которой обсуждаются методы деверсий, и вербовку в радикальные группировки, необходимо отслеживать. Плюс к этому, необходимо отслеживать переписку распростоанителей наркотиков. Не надо путать демократию и свободу слова, с анархией и вседозволенностью.
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