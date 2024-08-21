Теплое море с кораллами времен палеозоя нашли ученые под Новосибирском

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики в ходе полевых работ обнаружили останки кораллов у села Завьялово в Новосибирской области, которые говорят о том, что 350 млн лет назад на этой территории находилось теплое море.
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