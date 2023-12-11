Наши затрофеили «Леопард». Зачем давать оружие папуасам, спрашивают американцы

Страна и люди

На поставках современной натовской техники на Украину поставлен крест Александр Ситников На фото: немецкий танк Leopard 2 (Фото: AP/TASS) Марокко получило от Соединенных Штатов партию новейших танков Abrams M1A2 SEPv3 и в подарок 500 БМП M2 Bradley.