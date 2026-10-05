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Эксперт Коротченко считает потенциал группировки ПВО ВСУ исчерпанным

Эксперт Коротченко считает потенциал группировки ПВО ВСУ исчерпанным

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что возможности украинской ПВО по отражению российских ударов существенно ограничены.

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