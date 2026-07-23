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Сбер запустил обмен наличной валюты в банкоматах

Сбер запустил обмен наличной валюты в банкоматах

Сбер запустил обмен наличной валюты через банкоматы без использования банковской карты. Такая возможность появилась более чем в 30 населенных пунктах, в том числе в Москве, Петербурге и других крупных городах России.

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Комментарии
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ЮС
Юлия Самойлова
О, отличная новость, эта функция сократить кучу времени 👍
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1 м.