Сбер запустил обмен наличной валюты в банкоматах

Сбер запустил обмен наличной валюты через банкоматы без использования банковской карты. Такая возможность появилась более чем в 30 населенных пунктах, в том числе в Москве, Петербурге и других крупных городах России.
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