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Потерял слух, впал в депрессию и «попал» на алименты: что случилось с актерами «Кадества» за 17 лет?

Потерял слух, впал в депрессию и «попал» на алименты: что случилось с актерами «Кадества» за 17 лет?

Сериал закончился, а все актеры начали самостоятельную жизнь. Кому удалось добиться большего успеха? Сериал “Кадетство”, рассказывающий о буднях молодых курсантов Суворовского училища, вышел в эфир в 2007 году.

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