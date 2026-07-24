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Царьград

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Врачи назвали пять рабочих правил для борьбы с жиром на животе после 50 лет

Врачи назвали пять рабочих правил для борьбы с жиром на животе после 50 лет

После 50 лет жир на животе уходит труднее, чем в молодости. Виноваты замедление обмена веществ и потеря мышечной массы.

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